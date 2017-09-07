Джордж Клуни приютил пережившего нападение ИГ беженца (1)
Американский актер и режиссер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни приютили иракского беженца-езида, пережившего нападение террористов группировки «Исламское государство». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечает журнал, супруги свои действия не афишировали. Они поселили гостя в своем доме в городе Огаста (штат Кентукки).
По словам Клуни, иракец ехал на автобусе до Мосула, когда боевики ИГ застрелили водителей и заявили, что сделают то же самое со всеми, кто хочет учиться в колледже.
«Он выжил и приехал в Америку», – сообщил артист. Он отметил, что беженец прошел все проверки и стал студентом Университета Чикаго.
Клуни давно занимается благотворительной работой, в том числе в Судане. В 2016 году он, в частности, обсудил ситуацию с беженцами в Европе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Что Клуни действительно не афишируют это то что она защищала журналиста Al Jazeera, которого в Египте обвинили в принадлежности к организации "Мусульманское Братство"
Amal Clooney to push Egypt to free Al Jazeera journalist
http://edition.cnn.com/2015/02/08/world/al-jazeera-journalist-fahmy-egypt-amal-clooney/index.html