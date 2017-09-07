Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Джордж Клуни приютил пережившего нападение ИГ беженца (1)

фото

В мире | 7 сентября 2017 года, 14:31

Американский актер и режиссер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни приютили иракского беженца-езида, пережившего нападение террористов группировки «Исламское государство». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечает журнал, супруги свои действия не афишировали. Они поселили гостя в своем доме в городе Огаста (штат Кентукки).

По словам Клуни, иракец ехал на автобусе до Мосула, когда боевики ИГ застрелили водителей и заявили, что сделают то же самое со всеми, кто хочет учиться в колледже.

«Он выжил и приехал в Америку», – сообщил артист. Он отметил, что беженец прошел все проверки и стал студентом Университета Чикаго.

Клуни давно занимается благотворительной работой, в том числе в Судане. В 2016 году он, в частности, обсудил ситуацию с беженцами в Европе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Рижанин17 минут назад
Если бы они не афишировали, то мы бы не читали что Клуни приютили езида.
Что Клуни действительно не афишируют это то что она защищала журналиста Al Jazeera, которого в Египте обвинили в принадлежности к организации "Мусульманское Братство"

Amal Clooney to push Egypt to free Al Jazeera journalist

http://edition.cnn.com/2015/02/08/world/al-jazeera-journalist-fahmy-egypt-amal-clooney/index.html
Ответить