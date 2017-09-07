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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало на своем сайте сделанное космической обсерваторией изображение двух вспышек на Солнце, одна из которых стала самой мощной за последние 12 лет.

Обе вспышки произошли 6 сентября, первая была слабее по мощности. Второй вспышке, зарегистрированной в 15:02 по московскому времени, был присвоен максимальный из десяти возможных балл - X9.3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", цифра - силу вспышки). Первая вспышка, зафиксированная в 12:02 по Москве, получила балл X2.2. Вспышки наблюдали как в космической обсерватории NASA, так и в российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечается на сайте лаборатории РАС, за всю современную двадцатилетнюю историю наблюдений за Солнцем на нем было зарегистрировано только пять вспышек большей силы. В последний раз это произошло 7 сентября 2005 года. Примечательно, что новая вспышка возникла на фоне солнечного минимума, и с уникальной ситуацией предстоит разобраться ученым.

Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Сергей Гайдаш сообщил ТАСС, что это событие несет угрозу отказов космической техники и систем связи. По его словам, вспышка уже привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке. Он отметил, что двум мощным вспышкам 4 сентября предшествовала серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х".

Примерно через два дня после вспышек, по оценке специалистов, до Земли должны дойти облака плазмы, выброшенные взрывом из солнечной атмосферы. Ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9.3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли.

Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября, сказал Сергей Гайдаш. По прогнозу ученых, выброс солнечного вещества вызовет сильную магнитную бурю, что приведет к ухудшению самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.