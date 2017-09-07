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Работу новой российской системы ПВО показали на видео (2)

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В мире | 7 сентября 2017 года, 16:34

Канал MrGurKhan выложил в сеть ролик с новейшей российской системой ПВО ближнего радиуса действия «Сосна», созданной для замены устаревшей «Стрелы-10».

Основа нового комплекса — высокоточная и высокоскоростная управляемая ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. Скорость ракеты, которая, по заявлениям разработчиков, нечувствительна к оптическим и электронным средствам подавления, составляет 3240 километров в час.

Радиус действия «Сосны» — 10 километров, она способна поражать цель на высотах до пяти километров. Каждая боевая машина несет 12 ракет, время реакции на цель — 5 секунд. Государственные испытания комплекса завершены в 2017 году, его разработчик — АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана».

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 2
Alex33 минуты назад
Да мы давно догадываемся ,что армия США это огромная забюрокраченная инертная машина ,давно отставшая от 21го века.В погоне за всемирным господством ,понастроив 130 баз по планете ,которые надо снабжать,содержать,она совсем упустила из виду ,что утешая себя наличием ЯО ,совершенно разучилась воевать в локальных, полевых условиях .Колосс на глиняных ногах ...
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Россия 14 минуты назад
Я горд за нашу державу - за Россию!
Скоро все натовские солдаты будут намотаны на гусеницы наших танков!
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