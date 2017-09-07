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Канал MrGurKhan выложил в сеть ролик с новейшей российской системой ПВО ближнего радиуса действия «Сосна», созданной для замены устаревшей «Стрелы-10».

Основа нового комплекса — высокоточная и высокоскоростная управляемая ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. Скорость ракеты, которая, по заявлениям разработчиков, нечувствительна к оптическим и электронным средствам подавления, составляет 3240 километров в час.

Радиус действия «Сосны» — 10 километров, она способна поражать цель на высотах до пяти километров. Каждая боевая машина несет 12 ракет, время реакции на цель — 5 секунд. Государственные испытания комплекса завершены в 2017 году, его разработчик — АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана».