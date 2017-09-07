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Варшава присоединилась к демаршу Будапешта, отказавшись выполнять решение суда Европейского Союза по вопросу о миграционных квотах.

Накануне суд в Люксембурге отклонил иски венгров и словаков, которые пытались оспорить процедуру принудительного приема беженцев, введенного Советом ЕС летом 2015 года.

"Мы не будет выполнять это решение", - прокомментировал польский дипломат Ващиковский судебный вердикт, назвав его "опрометчивым".

По его словам, которые приводит РИА Новости, безопасность страны важнее постановлений европейских институтов.

Напомним, что согласно программе по расселению 120 тысяч беженцев с африканского побережья, осевших в Италии и Греции два года назад, каждую страну ЕС обязали взять на себя часть миграционного бремени пропорционально "коренному" населению.

Таким образом, Польша должна была принять около 7 тысяч человек. В Варшаве говорят о том, что беженцы к ним сами не едут, выбирая более состоятельные регионы. "Не заставлять же их силой", - обмолвился Ващиковский.

Напомним, что с самого начала венгры, румыны, словаки и чехи голосовали против введения обязательной системы квот. Впоследствии Польша поддержала соседей. Пока неясно, какими могут быть санкции в отношении стран "неприсоединения". Еврокомиссия угрожает им новыми судебными исками, а также штрафами и даже лишением права голоса внутри ЕС.