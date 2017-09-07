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Принц Джордж, правнук королевы Елизаветы II и третий в очереди на трон, пошел в школу в сопровождении отца принца Уильяма. Принцесса Кейт не смогла сопровождать сына из-за токсикоза во время беременности, сообщает информационное агентство Reuters.

Четырехлетний Джордж будет посещать престижную школу Thomas’s Battersea на юго-западе Лондона, девизом которой является "будь вежливым". Обучение в год на одного ученика обходится в 18 тысяч фунтов (23,490) долларов в год.

Кенсингтонский дворец опубликовал в социальных сетях снимки, на которых принц Уильям ведет за руку сына, одетого в школьную форму. Взволнованного ребенка встретила руководитель младших классов учебного заведения.

Prince George arrives for his first day of school at Thomas's Battersea with his father The Duke of Cambridge PA A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Sep 7, 2017 at 2:03am PDT

Фотографии принца Джорджа и его младшей сестры Шарлотты появились на первых полосах журналов во всем мире после поездки летом вместе с родителями в Польшу и Германию, где их восторженно встречали местные жители.