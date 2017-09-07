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Руководство террористической группировки «Исламское государство» готовит новые атаки в континентальной Европе и Великобритании. Об этом заявил глава разведки курдских отрядов ополчения Лахур Талабани в интервью The Telegraph.

По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади жив и вместе с преданными ему боевиками скрывается в пустыне между сирийской и иракской границей. Именно этот «штаб» занят разработкой новых хитроумных планов по совершению терактов.

«Мы ожидаем увидеть гораздо больше нападений на Запад. Эти атаки призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери», — предупредил Талабани.

4 сентября Государственный департамент США выпустил специальное предупреждение, в котором говорится о постоянной угрозе террористических нападений по всей Европе.

По мнению американских экспертов, наиболее уязвимыми для нападений остаются популярные среди туристов достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры.

Месяцем ранее плененный бойцами курдского ополчения боевик ИГ рассказал о расположенной в Сирии тайной ячейке джихадистов по подготовке террористов для новых атак в Европе. По его словам, ячейка носит название «Бригада Аль-Кхарса».

В нее предлагают вступить всем европейцам, которые присоединяются к террористам. Курс рассчитан на семь месяцев, на протяжении этого времени рекрутированных учат собирать бомбы и подвергают идеологической накачке.

«Из начавших тренировки 20 человек до финиша доходят только пятеро. Затем они возвращаются в Европу и устраивают там теракты», — рассказал пленный террорист.

За два года в рядах боевиков он насчитал порядка 50 приехавших из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, которым удалось пройти программу подготовки в лагере смертников.

Информация о смерти аль-Багдади появлялась неоднократно. 11 июля сообщалось, что в ИГ якобы подтвердили данные о его смерти. Тем не менее 21 июля в Пентагоне заявили, что это сообщение они воспринимают как недостоверное.