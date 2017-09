В мире |

Оксфорд-стрит в Лондоне перекрыли после взрыва, пострадал один человек, говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.

Во многих сообщениях говорится о "взрыве электропроводки".

Ранее ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

Полиция подтвердила сообщения об одном пострадавшем с "незначительными ранениями". "На Оксфорд-стрит в 19.00 (21.00 лтв) произошел небольшой "взрыв системы электроснабжения", — сказано в сообщении столичной полиции в Twitter.

BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa

Oxford Street evacuated after 'power network' explosion leaves one man injured and others running in terror https://t.co/A34lcwUxHP