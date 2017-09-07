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В Лондоне на Оксфорд-стрит прогремел взрыв (1)

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В мире | 7 сентября 2017 года, 21:55

Оксфорд-стрит в Лондоне перекрыли после взрыва, пострадал один человек, говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.

Во многих сообщениях говорится о "взрыве электропроводки".

Ранее ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

Полиция подтвердила сообщения об одном пострадавшем с "незначительными ранениями". "На Оксфорд-стрит в 19.00 (21.00 лтв) произошел небольшой "взрыв системы электроснабжения", — сказано в сообщении столичной полиции в Twitter.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
взрыве электропроводки49 минут назад
Куда катится этот мир?
Такую чушь написать...газета Ригас Балсс себе не позволяла.
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