В Лондоне на Оксфорд-стрит прогремел взрыв (1)
Оксфорд-стрит в Лондоне перекрыли после взрыва, пострадал один человек, говорится в сообщениях, публикуемых очевидцами в Twitter.
Во многих сообщениях говорится о "взрыве электропроводки".
Ранее ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.
Полиция подтвердила сообщения об одном пострадавшем с "незначительными ранениями". "На Оксфорд-стрит в 19.00 (21.00 лтв) произошел небольшой "взрыв системы электроснабжения", — сказано в сообщении столичной полиции в Twitter.
BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa— Behind The News (@Behind__News) September 7, 2017
Oxford Street evacuated after 'power network' explosion leaves one man injured and others running in terror https://t.co/A34lcwUxHP— Amy Fahmy (@AmysFahmy) September 7, 2017
Такую чушь написать...газета Ригас Балсс себе не позволяла.