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Швейцарская прокуратура подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках уголовных дел об отмывании денег бывшим руководством Украины, включая экс-президента страны Виктора Януковича.

Ни одно из уголовных дел, которые расследует федеральная прокуратура Швейцарии, не направлено против Януковича. В рамках делопроизводства в настоящее время заблокированы активы на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что за рубежом было арестовано более полутонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением Януковича. По его словам, общий ущерб, нанесенный государству экс-президентом страны и его окружением, составляет около 40 миллиардов долларов.

В начале сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко подчеркивал, что в настоящее время проводятся все необходимые меры, чтобы полтонны золота соратников Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.

Источник: newsru.com