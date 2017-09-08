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Группа исследователей из Индии и Великобритании представила алгоритм распознавания лиц, способный с высокой точностью распознать частично закрытое лицо человека.

Представленный учеными алгоритм работает на основе глубокого обучения и распознает человека по 14 точкам на его лице (уголки глаз, бровей, губ и так далее) необходимым для успешного распознавания компьютером.

Впервые подобный алгоритм был разработан в 2014 году.

В процессе работы усовершенствованный алгоритм сперва отмечает на фотографии человека 14 необходимых ему точек на лице при помощи сверхточной нейросети. Затем точки, отмеченные на фотографии с замаскированным лицом, сравниваются с точками на фотографиях с полностью открытыми лицами, которые содержатся в отдельной базе данных.

В ходе работы над алгоритмом исследователи протестировали его на двух базах данных с фотографиями замаскированных лиц. Первая из них ("сложная") содержала фотографии людей, лица которых были закрыты практически полностью. Вторая ("простая") база содержала изображения, на которых лица были прикрыты незначительно (например, солнцезащитными очками). В ходе экспериментов алгоритм смог распознать лица из "сложной" базы с точностью до 62,6%, а из "простой" – с точностью до 78,4%. Таким образом, алгоритм превзошел предшествующую версию на 9% и 13% соответственно.

Разработчики обещают сделать обе базы данных общедоступными и надеются, что они помогут усовершенствовать все разрабатываемые алгоритмы для распознавания лиц эффективнее.

Источник: hitech.newsru.com