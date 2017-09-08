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Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности, сообщил международный комитет Красного Креста.

По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

По последним данным, ураган унес жизни 10 человек.

Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах.

Карта урагана

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

Специалисты отмечают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В настоящее время ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а к выходным он должен обрушиться на американский штат Флорида, власти которого готовятся к масштабным разрушениям и уже эвакуировали жителей и туристов из опасных районов.

Уже переживший ураган остров Барбуда сейчас непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун.

"Это полное разрушение, - сказал премьер во время пролета над островом, население которого составляет 1600 человек, - Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни".

Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет, говорил Браун ранее.

В южной части поделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана третьей категории и движется по направлению к Карибскому региону.

До урагана усилился также другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя". Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.