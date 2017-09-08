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Корпорация Apple и ее поклонники могут столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone, которые должны продемонстрировать широкой публике уже на следующей неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что это может произойти из-за сложностей при сборке новых моделей iPhone, вынудивших Apple перенести на месяц их производство. Производственный партнер Apple — компания Foxconn нарастила на своем заводе в Китае производственные мощности, однако, по словам источников газеты, этого может оказаться недостаточно.

Это может привести к тому, что заказавшие новые модели iPhone потребители получат их с задержкой.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 8 Plus и iPhone Edition. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.