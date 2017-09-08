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Известный российско-американский общественный деятель и политический комментатор Слава Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя появление мемориальной доски убитому в 2015 году политику Борису Немцову, заявил, что организаторы акции перепутали дом и повесили табличку не туда.

При этом в комментариях под новостью на странице оппозиционного журналиста Сергея Пархоменко он фактически признал, что доска была установлена вовсе на на том доме, где проживал Борис Немцов, а на соседнем, хотя и объединённом с ним аркой и общим двором. Рабинович указал также, что покойный Немцов проживал в доме № 3 на Малой Ордынке, а доску установили на доме № 1.

Ранее власти Москвы назвали незаконной установку мемориальной доски Борису Немцову на стене дома убитого оппозиционера. Отмечается, что в столичном правительстве потребуют демонтировать табличку.

Источник: life.ru