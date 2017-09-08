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КНДР грозит наказать Японию за активную позицию по принятию новых санкций в отношении Пхеньяна. Соответствующее заявление было сделано в в эфире Центрального телевидения КНДР.

"Япония должна быть наказана за свою активную позицию по вопросу санкций", - говорится в официальном сообщении северокорейского гостелевидения.

В нем также подчеркивается, что "США столкнутся с невыносимым и жестким ответом, если продолжат придерживаться политики санкций и давления" в отношении Пхеньяна.

США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября.

Источник: tass.ru