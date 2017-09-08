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КНДР грозит наказать Японию за позицию по санкциям (2)

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В мире | 8 сентября 2017 года, 10:56

КНДР грозит наказать Японию за активную позицию по принятию новых санкций в отношении Пхеньяна. Соответствующее заявление было сделано в в эфире Центрального телевидения КНДР.

"Япония должна быть наказана за свою активную позицию по вопросу санкций", - говорится в официальном сообщении северокорейского гостелевидения.

В нем также подчеркивается, что "США столкнутся с невыносимым и жестким ответом, если продолжат придерживаться политики санкций и давления" в отношении Пхеньяна.

США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября.

Источник: tass.ru

Комментарии 2
Alex54 минуты назад
И почему все "недоделанные диванные аналитики" так волнуются за Вову Путина ,япошек,кореян,когда тут под носом полный отстой ?Ну или попереживали бы за Трампыча ,которому пол Америки хочет пинка под зад дать ? Или за евроколхоз ,расползающийся по швам ?
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ЧО1 час назад
Специально жмут на них чтоб нажали на кнопку? Более гуманно нельзя договариваться? Япония и Ю Корея используют свой шанс и выкачивают из России все для себя возможное, загнанный в угол Путин подписывает им все, что они хотят, лишь бы его не трогали. Скоро дойдет и до возврата островов вот только Владимир Владимирович пока не знает под каким соусом их отдать. И не понимает Володя, что когда начнут внедрять демократию в России то бомбить будут не с территории С Кореи а с американских баз на территории Ю Кореи и Японии.
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