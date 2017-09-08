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Facebook начал тестировать новый сервис для организации встреч. По принципу действия он похож на приложение для знакомств Tinder, сообщает издание Motherboard.

Во время использования Facebook через приложение для телефона пользователь получает уведомление о том, что он может встретиться с кем-то из друзей. При переходе по ссылке пользователь попадает на страницу с фотографиями друзей, с которыми можно встретиться на этой неделе. При выборе конкретного человека появляется вопрос: «Хотите назначить встречу на этой неделе?». Если оба пользователя ответят «Да», то приложение предложит организовать встречу. Если «Да» ответит только один из них, то другой об этом не узнает.

В Facebook изданию сообщили, что сервис пока работает в тестовом режиме. В данный момент он доступен пользователям в некоторых частях Торонто и Новой Зеландии.

Tinder — приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Оно работает только с аккаунтами Facebook.

В отличие от Tinder, сервис Facebook, как отмечает издание, предлагает встречу только знакомым друг с другом людям.