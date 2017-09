В мире |

Глава МИД Британии Борис Джонс проехался на танке во время поездки в Эстонию, пишет Telegraph.

Министра сфотографировали в одной из машин части британских вооруженных соединений в рамках НАТО в Тапе.

Fantastic to have Foreign Sec @BorisJohnson visit the eFP Battlegroup today. Important messages of @NATO solidarity and European security. pic.twitter.com/8bobj9PM8K