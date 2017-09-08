СМИ: погиб российский актер, ставший добровольцем украинской армии (4)
Источник в силовых структурах ДНР подтвердил, что актер Анатолий Пашинин погиб, сообщает «Ридус».
Корреспондент «Ридуса» в ДНР Анна Долгарева написала, что, предположительно, Пашинина убили с третьего раза. Якобы Пашинин получил несовместимые с жизнью ранения во время обстрела тылового поста.
О судьбе актера Анатолия Пашинина поступают противоречивые сведения.
В пятницу писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать в Донбасс актер Анатолий Пашинин, возможно, убит в бою.
Журналисты РЕН ТВ связались с директором актера Анатолия Пашинина, чтобы попытаться получить информацию о возможной гибели артиста.
"Я не могу вам это пока прокомментировать, я не в курсе, я не связывалась с ним", — рассказала директор актера Юлия Павлова.
Опровергла эту информацию и мать актера.
Светлана Пашинина не подтвердила гибель сына. "Все нормально у нас", — ответила она журналистам Пятого канала. Вместе с тем директор Пашинина отказалась комментировать сообщения о его смерти. Она сослалась на то, что давно не связывалась с актером.
Как сообщалось, звезда российских сериалов после переезда на Украину в составе ВСУ принимает участие в боевых действиях в Донбассе. В одном из интервью, находясь уже в зоне АТО, актер заявил, что ловит на Донбассе "кайф".
"Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю", — заявил Пашинин, добавив, что взял себе позывной "Дублер".
Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».
- Провинциал из Будущего осуществил Побег - но ипанулся лбом в Грозовые ВОРОТЫ и отдал дьяволу свою мерзкую, предательскую душонку...но перед этим "заявил, что ловит на Донбассе "кайф"... Нехило! Кагбэ умер на сцене! - Интересно, кто ему аплодировал? - Может, Ахеждакова? Джамала? - дед которой воевал в татарском легионе СС?!
И какой он российский актёр?