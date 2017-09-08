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Источник в силовых структурах ДНР подтвердил, что актер Анатолий Пашинин погиб, сообщает «Ридус».

Корреспондент «Ридуса» в ДНР Анна Долгарева написала, что, предположительно, Пашинина убили с третьего раза. Якобы Пашинин получил несовместимые с жизнью ранения во время обстрела тылового поста.

О судьбе актера Анатолия Пашинина поступают противоречивые сведения.

В пятницу писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать в Донбасс актер Анатолий Пашинин, возможно, убит в бою.

Журналисты РЕН ТВ связались с директором актера Анатолия Пашинина, чтобы попытаться получить информацию о возможной гибели артиста.

"Я не могу вам это пока прокомментировать, я не в курсе, я не связывалась с ним", — рассказала директор актера Юлия Павлова.

Опровергла эту информацию и мать актера.

Светлана Пашинина не подтвердила гибель сына. "Все нормально у нас", — ответила она журналистам Пятого канала. Вместе с тем директор Пашинина отказалась комментировать сообщения о его смерти. Она сослалась на то, что давно не связывалась с актером.

Как сообщалось, звезда российских сериалов после переезда на Украину в составе ВСУ принимает участие в боевых действиях в Донбассе. В одном из интервью, находясь уже в зоне АТО, актер заявил, что ловит на Донбассе "кайф".

"Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю", — заявил Пашинин, добавив, что взял себе позывной "Дублер".

Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».