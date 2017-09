В мире |

В американском Колумбусе (штат Огайо) в школе Scioto high school произошла перестрелка, сообщает городская полиция.

"Поступили сообщения о стрельбе в Columbus-Scioto High School. Пожалуйста, оставайтесь подальше от этого места", — говорится в заявлении правоохранителей.

Позже полиция обновила информацию, сообщив, что оперативная группа произвела задержание и изъяла у подозреваемого оружие. По предварительным данным, никто не пострадал.

ACTIVE SHOOTER LATEST 9:45am 9/8: 1 suspect arrested, gun taken, no injuries reported.

First call@8:33AM. Arrest@8:58 AM. Awesome teamwork! pic.twitter.com/l8O8wvMDEW