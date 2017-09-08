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Российский актер Анатолий Пашинин, о смерти которого в Донбассе сообщил ряд украинских СМИ, вышел на связь. По крайней мере, так утверждает издание InfoResist.

Как сообщает портал, с новоиспеченным бойцом ВСУ все хорошо. По словам звезды "Адмирала" и "Мы из будущего", приказа умирать у него не было.

"Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", — приводит слова Пашинина СМИ.

Командир батальона украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт также подтвердил, что артист жив. "Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый", — цитирует Гергерта "Обозреватель".

В пятницу, 8 сентября, появились сообщения о смерти Анатолия Пашинина.

О гибели актера сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. При этом писатель недоумевал, в каком бою мог быть убит Пашинин, если подразделение, где он служит, вообще никогда не воевало.

Позже о возможной гибели артиста высказался и его коллега по актерскому цеху Михаил Пореченков. "Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Всегда жалко, когда уходит человек", — заявил Пореченкова.

Директор Пашинина только усугубила ситуацию, отказавшись комментировать сообщения о смерти актера. Женщина сказала, что давно не связывалась с актером.

Однако вскоре слухи о смерти артиста опровергла мать Анатолия. "Все нормально у нас", — ответила она журналистам Пятого канала.