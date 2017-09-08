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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский направил главе СК Александру Бастрыкину письмо, в котором попросил отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — говорится в письме.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал арест Серебренникова.

«Мне эту тему, собственно говоря, даже нет нужды комментировать, на эту тему высказывался президент буквально пару дней назад. Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы, уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает», — сказал он.

Он также отметил, что возникшие в связи с израсходованными деньгами вопросы к Серебренникову находятся вне его компетенции.

Также сообщалось, что Минкультуры из-за дела Серебренникова усилит контроль за бюджетными средствами.