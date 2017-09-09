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Первый заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Амина Мохаммед сообщила, что, согласно последним данным, сейчас численность живущих в крайней нищете людей составляет 11% от населения Земли. Это 767 млн человек, передает ТАСС.

По словам Мохаммед, самым неблагополучным с точки зрения уровня жизни регионом планеты остается Африка, где за чертой бедности находятся 42% жителей. Восточная и Южная Азия, где до этого также насчитывался большой процент живущих в крайней нищете, за последнее время достигли «значительного прогресса» в борьбе с бедностью.

Напомним, в России на данный момент 29% населения считают свое материальное положение «плохим или очень плохим» (данные по итогам второго квартала 2017 года). Это показатель на уровне 2012 года, отметили специалисты проводившего исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По сравнению с предшествующими годами наметился прогресс: в 2016 и 2015 годах бедными считали себя 33% россиян. Лучшим считается показатель, достигнутый в 2014 году (24%).

Росстат в прошлом году зафиксировал увеличение численности бедных жителей РФ на 300 тысяч человек.