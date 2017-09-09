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Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата на Украине — ему запретили въезд сроком на три года, сообщает в субботу украинское интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ СБУ на запрос издания.

В августе сообщалось, что СБУ рассматривает вопрос о запрете Вакуленко на въезд на Украину из-за посещения Крыма.

"Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", — говорится в ответе СБУ.

Ранее данные российского рэпера Басты были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

Фото из Twitter

Источник: РИА Новости