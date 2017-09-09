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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом в субботу, 9 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

«Из 15 уже госпитализированных пострадавших двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, стабильно тяжелое состояние у одного ребенка. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное», — рассказали ИТАР-ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

Очевидцы опубликовали в сети сразу несколько видео из поезда, в который под Нижневартовском врезался грузовикhttps://t.co/jyMHHRPBIl — ИА «Телеграф» (@fast_telegraph) September 9, 2017

В сети появилась видеозапись эвакуации людей из поезда, в который въехал грузовик «КамАЗ». Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

На записи видно, как пассажиры поезда вытаскивают пострадавших из смятого вагона. При этом в кадре не оказалось ни одного сотрудника экстренных служб.

В региональном главке МЧС агентству пояснили, что грузовик «КамАЗ» задел поезд по касательной. В управлении добавили, что на место происшествия выехали четыре единицы специальной техники и 12 человек.