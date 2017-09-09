В Египте обнаружили гробницу ювелира фараонов
В мире | 9 сентября 2017 года, 16:11
В Египет археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, сообщает Associated Press.
Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в ней находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальная маска. Предполагается, что ювелирных дел мастер жил около 3,5 тыс. лет назад.
Ранее сообщалось, что в Турции найден гроб с телом русского генерала.
Источник: Газета.ru