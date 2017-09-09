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В Египет археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, сообщает Associated Press.

Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в ней находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальная маска. Предполагается, что ювелирных дел мастер жил около 3,5 тыс. лет назад.

Ранее сообщалось, что в Турции найден гроб с телом русского генерала.