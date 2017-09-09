В мире |

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он готов и дальше сохранять тайну переписку пользователей мессенджера, даже если из-за этого ему придется нарушить закон. Об этом он написал в своем верифицированном телеграм-канале.

«Я буду продолжать защищать интересы пользователей Telegram, даже если для этого потребуется нарушать законы, которые требуют раскрытия такой информации», — написал Дуров.

Он заявил, что это может привести к проблемам, подобно тем, с которыми он уже сталкивался в России. Однако только защита персональных данных, по мнению Дурова, – это единственный для него способ продолжить двигаться дальше, поэтому у него нет и не будет никаких сомнений на этот счет.

«Это все стоит ради вас – миллионов пользователей, которые доверили Telegram персональные данные», – написал он.

Свой пост в телеграм-канале он начал с ссылки на интервью The Baffler, в котором он рассказал, что в 2016 году ФБР предлагала Дурову создать специальный канал для обмена данных пользователей. По его словам, на протяжении нескольких последних лет ФБР пыталось склонить его к сотрудничеству. Однако он заверяет, что отверг все предложения спецслужбы.

Дуров рассказывает, что это история натолкнула его на вопрос – какому давлению подвергаются американские компании? По его словам, подчинение крупнейших американских компаний законам страны усложняет защиту частной жизни.

«Желаю в один день огромным компаниям, как Apple и Google, стать независимым от любого правительства, которое может исказить миссию своих создателей (может быть, им создать собственные страны?)» – предлагает Дуров.