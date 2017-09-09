В мире |

Российское военное ведомство впервые обнародовало данные о количестве погибших на Кубе советских военнослужащих в 60-е годы. С 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина, говорится в сообщении на сайте минобороны.

55 лет назад, 9 сентября 1962 года, на остров в Карибском море были доставлены советские баллистические ракеты, а позже СССР доукомплектовал их ядерными боезарядами.

Это произошло в рамках операции "Анадырь". В минобороны отмечают, что она стала ответом на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также "на угрозы американского военного вторжения на Кубу".

Как следует из сообщения минобороны, вооружение и техника были погружены на военные суда в портах Баренцева, Балтийского и Черного морей в июле 1962 года в условиях повышенной секретности. Капитаны узнали о конечной точке своих маршрутов из секретных инструкций только после того, как прошли Гибралтар.

В октябре 1962 года пусковые позиции баллистических ракет на Кубе сфотографировал американский самолет-разведчик. После этого о советском вооружении узнало высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди.

"Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода "холодной войны", поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами", - отмечается в сообщении министерства.

По итогам операции "Анадырь" "за образцовое выполнение специального задания правительства" советское руководство наградило орденами и медалями более 1 тысяч военных.

Точное количество военнослужащих, погибших во время этой операции, до сих пор не называлось.

В конце 70-х годов в окрестностях Гаваны был открыт мемориал советского воина-интернационалиста.

На месте монумента захоронены 68 советских солдат и офицеров, умерших на Кубе в 1960-е годы. Однако, при каких обстоятельствах и какая часть из них скончалась в период Карибского кризиса, не известно.