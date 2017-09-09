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Старшеклассников Вашингтонской технологической школы имени Мак-Кинли поразило появление во время занятий бывшего американского президента Барака Обамы. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram.

Бывший глава государства вошел в аудиторию со словами «Как ваши дела?». На записи видно, что учащиеся настолько опешили от визита, что не знали, как реагировать.

These young people that I met at McKinley Tech today are the reason I'm hopeful about the future. To all the young people headed back to school around the country: Make us proud. You're the next generation of leaders, and we need you. A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Sep 8, 2017 at 2:26pm PDT

Обама отметил, что во время президентства часто встречался с молодыми людьми как в США, так и за рубежом. По его словам, он хотел понять их интересы и проблемы.

«Я верю в то, что большинство проблем, которые у нас сейчас есть, решите вы», — добавил бывший глава государства.

На выходе из учебного заведения Обаму ждала толпа учащихся, приветствовавших его радостными криками и аплодисментами. После отставки он появлялся на публике всего несколько раз. Однако уже осенью бывший президент может вернуться в политику. Ожидается, что 27 сентября он проведет мероприятие по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.