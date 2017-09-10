Жители Флориды придумали необычный способ борьбы с ураганом "Ирма" (1)
В мире | 10 сентября 2017 года, 11:05
Американцы, владеющие огнестрельным оружием, намерены провести мероприятие в штате Флорида, в рамках которого собираются «расстрелять» ураган «Ирма».
Для этого они создали специальную страницу в социальной сети Facebook. Отмечается, что событие должно пройти 10 сентября. Организаторами акции выступили Район Эдвардс и Доминик Апостолико.
По последним данным, приехать «пострелять» в ураган намерены 23 тыс. человек, ещё 51 тыс. заинтересовались событием.
Этому мероприятию должна предшествовать акция под названием «Подожжём ураган «Ирма», которая состоится в тот же день.
Ранее ураган «Ирма» ослабел до третьей категории.
Источник: Russia Today
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