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Журналистка Юлия Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад. Об этом она сообщила в эфире своей программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы». По словам Латыниной, решение было принято после поджога ее автомобиля на прошлой неделе.

Как заявила журналистка, после инцидента, когда ее дом облили «пахучей жидкостью», она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила «хотя бы не трогать родителей», но, судя по всему, это не остановило заказчика нападений.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Латынина не стала сообщать, куда она уехала. «Очевидно, я вернусь тогда, когда пойму, что угроза миновала или есть резонные основания полагать, что она миновала. Потому что я не понимаю, что происходит, но я понимаю, что есть немотивированное, какое-то неадекватное, не совсем понятно чем продиктованное насилие и безнаказанность», — сказала она.

На вопрос о том, в какую страну она уехала, Латынина ответила своим вопросом: «Вам очень нужно, чтобы киллеры меня нашли и в этой стране?»

Автомобиль Латыниной сгорел утром 3 сентября. Возгорание заметили родители журналистки. Ее отец проснулся от резкого хлопка, после чего вышел на улицу и увидел горящую машину. Пожарные приехали примерно через десять минут, когда автомобиль почти полностью выгорел.

По мнению журналистки, поджог совершили люди, напавшие на ее дом в июле. Однако прибывший на место следователь рассказал ей, что возгорание могло быть вызвано неисправностью электропроводки.

В ночь на 19 июля дом Латыниной в Переделкино облили дурно пахнущей жидкостью. По заявлению журналистки, при этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. Полиция в ходе проверки установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

В пятницу, 8 сентября, Юлия Латынина и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный стали лауреатами премии Союза журналистов России (СЖР) «Камертон» имени Анны Политковской.