В мире |

Президент США Дональд Трамп в Twitter благословил американцев за несколько часов до обрушения урагана Ирма на побережье Соединенных Штатов.

«Береговая охрана США, FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — прим. «Ленты.ру») и все храбрые федеральные и государственные служащие наготове. "Ирма" приближается. Да благословит вас всех Бог!» — написал глава государства.

The U.S. Coast Guard, FEMA and all Federal and State brave people are ready. Here comes Irma. God bless everyone!