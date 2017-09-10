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В ожидании надвигающегося урагана "Ирма" множество семей покидают свои дома как во Флориде, так и в соседнем штате Джорджия. С веб-камер, установленных во Флориде, можно увидеть прямую трансляцию надвигающего урагана Ирма.

Несмотря на усилия национальной гвардии, к сожалению, большинство местных жителей этих двух штатов останутся на своих местах, так как для этого у них недостаточно средств, некуда бежать, да и уже нет времени.

Ураган Ирма стремительно приближается к Флориде, где уже не действует служба спасения 911 и из аэропорта не улететь даже за кругленькую сумму. Зато в продаже имеются билеты для любителей экстрима, чтобы прилететь туда.

Трасса Хайвей вдоль тихоокеанского берега переполнена, при этом приобрести топливо для автомобилей очень трудно, на действующих АЗС даже дежурит полиция для предотвращения стычек.

Почти такая же проблема и в продуктовых магазинах, поскольку те кто остаются, пытаются запастить продовольствием и водой. А губернатор Флориды Рик Скотт, обращаясь к местным жителям, заявил, о том, что им лучше как можно быстрее покинуть штат, поскольку лучше потом власти восстановят их дома, а вот их жизни вернуть никто не сможет.

Мощный ураган "Ирма" накануне достиг Кубы, обрушившись в пятницу вечером на архипелаг Камагуэй, расположенный у северо-восточного побережья острова.

Гавана, а также другие кубинские населенные пункты на севере страны оказались под ударом урагана "Ирма". Из центральных районов Гаваны было эвакуировано около 10 000 человек из-за опасности сильного наводнения. Ветер ломает деревья и разрушает дома. По прогнозам, вечером воскресенья ураган достигнет к Флориде. Губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуировать 6,3 млн человек.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 09.00 часов утра по Гринвичу в субботу достигала 249 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара.

Предупреждения об урагане по-прежнему остаются в силе в кубинских провинциях Камануэй, Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус, Вилла-Клара и Матансас, а на северо-востоке страны сообщается о наводнениях.

Как передает из Гаваны корреспондент Би-би-си Уилл Грант, некоторые населенные пункты остались без электричества и сообщение затруднено с удаленными городами.

Франс-пресс со ссылкой на кубинские власти сообщает о причиненных ураганом "значительных разрушениях", не указывая конкретных мест, однако отмечая, что людских потерь не зафиксировано.

В рыбацком городке Кайбариен дома накрыла гигантская волна, после которой все улицы и строения покрылись вязкой грязью и водорослями. Столица страны также оказалась под ударом стихии. Из центральных районов Гаваны было эвакуировано около 10 000 человек из-за опасности сильного наводнения.

"Честно говоря, я ожидал большего. Я думаю, что смогу починить крышу. Но это произойдет только тогда, когда из дома уйдет вода, уровень который достигает метра", — сказал 39-летний Йолексис Доминго, орудуя огромным мачете, чтобы разрубить дерево, которое упало на его дом.

"Деревья в парке перед моим домом сломаны, улицы также завалены деревьями. Большинство крыш сорвано, некоторые дома полностью разрушены, река, которая проходит через город, вот-вот выйдет из берегов", — рассказала жительница города Камагей Анаида Моралес.

Источник: planetanovosti.com