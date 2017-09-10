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К украинскому пункту пропуска "Краковец" в Польшу сегодня приковано внимание украинских и мировых СМИ: в воскресенье сторонники и противники встречают здесь экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пообещавшего вернуться, несмотря на лишение украинского гражданства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Бывший одесский губернатор, лишенный украинского гражданства, несколько дней всем рассказывал, что вернется на Украину через пункт пропуска «Краковец», и сейчас пытается это сделать.

В Польше он вместе с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко демонстративно сел в автобус и направился в сторону «Краковца», а по дороге неожиданно поменял маршрут и уехал на железнодорожную станцию.

«Моя цель – вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что должен опускать руки и принимать этот беспредел», – цитирует бывшего губернатора ТСН. Также Саакашвили в общении с журналистами назвал себя «настоящим защитником Украины».

В Госпогранслужбе Украины заявили, что на территорию страны лишенный гражданства политик не попадет. В случае если он все же попытается въехать, в ведомстве пообещали отобрать у него все паспорта – один внутренний и два зарубежных.

Городок протеста

Неподалеку пункта пропуска был организован палаточный городок. В городке стоят около 250 небольших палаток, на многих из них прикреплена символика партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Среди находящихся там — много бойцов нацбатальона "Донбасс", а также людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков.

Часть сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной рады Украины, отправилась через, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне. На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук. Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.

Перформанс и драка на границе

Активистка женского движения Femen в воскресенье устроила перформанс в районе пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где ожидается прибытие экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент РИА Новости Украина. По его словам, девушка держала в руках портреты Саакашвили, а также президента страны Петра Порошенко. На ее теле было написано "Fools without borders" ("Дураки без границ"). Похоже девушку задержали.

Чуть раньше здесь произошла стычка между сотней сторонниками экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и приблизительно таким же количеством его противников. В ситуацию своевременно вмешалась полиция.