В мире |

Синоптики ожидают, что "Ирма" станет даже сильнее, чем ураган "Харви", ранее признанный самым мощным в США за последние 12 лет.

Стремительно приближающийся к побережью американской Флориды ураган "Ирма" вновь усилился до четвертой категории опасности, передают "Известия".

Ранее ураган достиг побережья Кубы, обрушив на столицу девятиметровые волны.

В некоторых районах Гаваны стихия привела к отключению электричества и подачи питьевой воды, возникли перебои со связью. Временно приостановлена работа международного аэропорта имени Хосе Марти.

Очевидцы урагана "Ирма" публикуют в cети фотографии и видеоролики последствий стихии, которая уже оставила след в регионах Карибского бассейна и сегодня утром подошла к берегам американского штата Флорида.

Люди, находящиеся в зоне стихии, отмечают, что кроме угрозы торнадо в зоне урагана появилась ещё одна — угроза аллигаторов. По меньшей мере один из них был замечен на стоянке автомобилей в городе Делрей-Бич штата Флорида.

Помимо того, в cети много сообщений с просьбами не оставлять без присмотра в зоне бедствия животных, а также подбирать их и вывозить.

#IrmaHurricane2017 Holiday Inn across from Tamiami Airport in Kendall, FL. This is just the beginning. pic.twitter.com/q1RSAHKjAT — David Gottesman (@dgotte75) September 10, 2017

Getting slapped by one of the early squalls from #Irma tonight in the Brickell section of #Miami. @stevedresner captures behind the scenes pic.twitter.com/6uXw51mGmB — Mike Seidel (@mikeseidel) September 10, 2017

Tornado warnings as #IrmaHurricane2017 approaches, but how about a #GatorWarning, @CBS12 viewer snapped this in a Delray Beach parking lot! pic.twitter.com/XEIrr5Y8wF — John Evenson (@WPB_Evenson) September 10, 2017

Storm surge @ Douglas- Charles Airport in Dominica #IrmaHurricane pic.twitter.com/bFdLCVye3s — Sharma Watty (@sharmawatty) September 6, 2017

In case of evacuation, please remember to take your pets with you. They need us more than ever. #IrmaHurricane pic.twitter.com/o9H582ovAC — DAVID VASQUEZ (@TheRealDav1D) September 5, 2017

Источник: ren.tv, life.ru