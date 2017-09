В мире |

Ураган "Ирма" обрушился на цепочку островов у юго-восточного побережья Флориды. По данным метеорологов, скорость ветра в центре урагана достигает 209 километров в час.

Ожидается, что дальше ураган двинется вдоль западного побережья штата, в сторону города Тампа. По мере приближения к полуострову ураган усилился до 4-й категории.

По меньшей мере три человека погибли в результате обрушившегося на юг американского штата Флорида урагана «Ирма». По данным телеканала, люди погибли в результате двух ДТП, произошедших из-за непогоды.

Shocking photos show truck wrapped around tree after collision that killed 1 man driving in strong winds in Florida Keys; 3 dead in FL. pic.twitter.com/uIjEMN67Ma

В субботу мощность "Ирмы" упала с пятой категории до третьей, но после того как этот ураган задел Кубу, его категория была вновь повышена до четвертой.

На побережье Флориды повышается уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям многих районов.

Местные власти распорядились об эвакуации 6,3 млн жителей прибрежных районов - это более четверти всего населения Флориды.

Президент США Дональд Трамп в Twitter благословил американцев за несколько часов до обрушения урагана на побережье.

Ураган уже неделю бушует в регионе Карибского бассейна, он принес разрушения в Пуэрто-Рико, а также на островах, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах погибли не менее 22 человек.

JUST IN: There are now 3 confirmed weather-related deaths in Florida due to #Irma; all involved car crashes. https://t.co/qsBXEaHYbv pic.twitter.com/nbhmyfbCaL