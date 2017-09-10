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На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двух детей, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.

Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший — друг семьи, который провожал их на вокзал. В то же время CourrierPicard пишет, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.

Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT — terence ken (@edgard_ken) September 10, 2017

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.