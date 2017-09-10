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Семейная драма: во Франции застрелены четыре человека, в том числе дети

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В мире | 10 сентября 2017 года, 17:20

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двух детей, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.

Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший — друг семьи, который провожал их на вокзал. В то же время CourrierPicard пишет, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.

Источник: РИА Новости
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