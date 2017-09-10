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В ФРГ же заявили, что вопрос репараций с этой страной был решён ещё в 1960 году, когда Греция получила 115 миллионов марок.

Греция настаивает на выплате репараций Германией за нанесённый ущерб во время оккупации в период Второй мировой войны с 1941 по 1944 год. Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас на пресс-конференции в рамках 82-й Международной выставки в Салониках, добавив, что страна также ждёт возврата так называемого оккупационного займа.

"Позиция нашего правительства не изменилась. Вопрос ставится на самом высоком политическом уровне, на уровне президента республики. Процесс идёт вперёд. Я думаю, что в ближайшее время произойдут некоторые важные события, — сказал Ципрас.

Премьер Греции отметил, что не будет зависеть от действий польского правительства, которое обратилось к Германии с аналогичным требованием, раскритиковав позицию Варшавы в ЕС.

— Правительство Польши — я ни в коем случае не хочу судить его — не характеризуется приверженностью основополагающим ценностям ЕС. И особенно такой важной для нас ценности, как солидарность, — подчеркнул он.

В греческом казначействе посчитали, что Германия должна выплатить стране не менее 278,7 миллиарда евро репараций, однако немецкие политики утверждают, что в 1960 году Германия уже выплатила Греции 115 миллионов марок. Как ранее писал Лайф, ФРГ отклонила требование Польши о выплате репараций, так как, по словам правительства страны, этот вопрос уже был решён в 1953 году.