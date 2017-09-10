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Саакашвили прорвал оцепление на границе, чтобы попасть на Украину (6)

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В мире | 10 сентября 2017 года, 22:17

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересёк польско-украинскую границу.

Как Слободян заявил агентству УНИАН, политик не прошёл пограничный контроль.

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«Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины», — отметил он.

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По словам Слободяна, соответствующие органы дадут правовую оценку данным действия, а пока выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прошёл на территорию Украины в окружении сторонников после того, как те прорвали оцепление пограничников на польско-украинской границе.

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Источник: Russia Today
Комментарии 6
Илви40 минут назад
Госграница - и такая катавасия, бардак, суетня... Позорище! "Как хочу, так и верчу" - этот приницп главенствует? Даже если этот Швили распрекрасный (сомнительно!) - что за постыдный хаос!
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Шапито1 час назад
Украинский цирк!
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Janina Pezdiņa42 минуты назад
Саакашвили молодец! Правда прорвет любые преграды.
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