Саакашвили прорвал оцепление на границе, чтобы попасть на Украину (6)
Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересёк польско-украинскую границу.
Как Слободян заявил агентству УНИАН, политик не прошёл пограничный контроль.
«Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины», — отметил он.
По словам Слободяна, соответствующие органы дадут правовую оценку данным действия, а пока выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что Саакашвили прошёл на территорию Украины в окружении сторонников после того, как те прорвали оцепление пограничников на польско-украинской границе.
Вот так Саакашвили просто занесли на руках в Украину практически. Пограничники стояли pic.twitter.com/RmdD1vMNzR— Картопляний гівнюк (@belamova) September 10, 2017