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Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересёк польско-украинскую границу.

Как Слободян заявил агентству УНИАН, политик не прошёл пограничный контроль.

«Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины», — отметил он.

По словам Слободяна, соответствующие органы дадут правовую оценку данным действия, а пока выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прошёл на территорию Украины в окружении сторонников после того, как те прорвали оцепление пограничников на польско-украинской границе.