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Мир вспоминает самый кровавый теракт 9/11 (2)

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В мире | 11 сентября 2017 года, 07:00

Ровно 16 лет назад, 11 сентября 2001 года, боевики "Аль-Каиды" совершили самый страшный теракт в истории современного человечества. Мир чтит память более трех тысяч погибших.

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Траурные мероприятия 11 сентября пройдут по всему миру. Главная церемония состоится на месте, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра. Шесть минут молчания объявят в память погибших 11 сентября. На церемонии имена всех жертв зачитают под тихую музыку и звон колоколов. В храмах пройдут панихиды.

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11 сентября 2001 года, 9 часов 3 минуты по местному времени. Угнанный террористами «Боинг» врезается во второй небоскреб Всемирного торгового центра. Через полтора часа башни-близнецы будут существовать лишь на фотографиях и архивных видеопленках.

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В результате беспрецедентных терактов в Нью-Йорке погибли 2749 человек, плюс 233 в Вашингтоне и Пенсильвании, где упали еще два захваченных самолета. На одну только расчистку на Манхэттене потребовалось восемь месяцев круглосуточной работы. Материальный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов.

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В тот день, когда не было смартфонов, а интернет был доступен не всем, мир следил за событиями, разворачивающимися в Америке, по телевизору.

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Между попаданием первого самолета в северную башню и падением небоскребов прошло больше часа, поэтому за прямыми трансляциями из США следили десятки миллионов человек.

Кадры этого страшного теракта запомнил весь мир.

На месте разрушенных 11 сентября 2001 года башен-близнецов возведен мемориал, а рядом построен новый небоскреб в 104 этажа. Новая постройка, высотой в 541 метр, стала самым высоким сооружением в США.

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Источник: perelaznews.blogspot.com

Комментарии 2
Вячеслав Нтс.17 минут назад
Ничего что это не был теракт?
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КАМАЗ2 минуты назад
Уже весь мир знает о том,что сами црушники устроили этот теракт.
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