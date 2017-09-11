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Ровно 16 лет назад, 11 сентября 2001 года, боевики "Аль-Каиды" совершили самый страшный теракт в истории современного человечества. Мир чтит память более трех тысяч погибших.

Траурные мероприятия 11 сентября пройдут по всему миру. Главная церемония состоится на месте, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра. Шесть минут молчания объявят в память погибших 11 сентября. На церемонии имена всех жертв зачитают под тихую музыку и звон колоколов. В храмах пройдут панихиды.

11 сентября 2001 года, 9 часов 3 минуты по местному времени. Угнанный террористами «Боинг» врезается во второй небоскреб Всемирного торгового центра. Через полтора часа башни-близнецы будут существовать лишь на фотографиях и архивных видеопленках.

В результате беспрецедентных терактов в Нью-Йорке погибли 2749 человек, плюс 233 в Вашингтоне и Пенсильвании, где упали еще два захваченных самолета. На одну только расчистку на Манхэттене потребовалось восемь месяцев круглосуточной работы. Материальный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов.

В тот день, когда не было смартфонов, а интернет был доступен не всем, мир следил за событиями, разворачивающимися в Америке, по телевизору.

Между попаданием первого самолета в северную башню и падением небоскребов прошло больше часа, поэтому за прямыми трансляциями из США следили десятки миллионов человек.

Кадры этого страшного теракта запомнил весь мир.

На месте разрушенных 11 сентября 2001 года башен-близнецов возведен мемориал, а рядом построен новый небоскреб в 104 этажа. Новая постройка, высотой в 541 метр, стала самым высоким сооружением в США.

Источник: perelaznews.blogspot.com