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Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко рядом с юго-западным побережьем американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысший — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 115 миль в час (185 км/час).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Между тем, как предупредила Национальная метеорологическая служба США. По меньшей мере пять торнадо сформировались в воскресенье в американском штате Флорида, где бушует ураган «Ирма».

Она сообщила, что торнадо появились на востоке и в центральной частях штата, в округах Сент-Луси, Бревард, Майами-Дейд, Мартин и Индиана-Ривер. В Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light (FPL, «Флорида пауэр энд лайт»), отметили метеорологи.

Глава FPL Эрик Силоджи информировал ранее о решении прекратить в преддверии урагана работу двух АЭС. Станция Turkey Point («Терки поинт») в Хомстеде 25 лет назад выдержала натиск урагана «Эндрю», продолжала функционировать, хотя и понесла ущерб на миллионы долларов. Второй объект расположен в округе Сент-Луси. «Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире, однако мы не собираемся рисковать», — пояснил глава FPL.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре «Ирмы» снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида).

Источник: Tacc, Риа-новости