Саакашвили попал в базу данных "Миротворца" (1)
В мире | 11 сентября 2017 года, 07:25
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Отмечается, что среди причин попадания Саакашвили в чёрный список «Миротворца» — незаконное пересечение государственной границы Украины, а также «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц».
Ранее сообщалось, что Саакашвили попал на территорию Украины в окружении сторонников после того, как те прорвали оцепление пограничников на польско-украинской границе.
Стало известно, что он направился во Львов.
Источник: Russia Today
Такими темпами он себя от туда и удалит!
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