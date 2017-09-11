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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что среди причин попадания Саакашвили в чёрный список «Миротворца» — незаконное пересечение государственной границы Украины, а также «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц».

Ранее сообщалось, что Саакашвили попал на территорию Украины в окружении сторонников после того, как те прорвали оцепление пограничников на польско-украинской границе.

Стало известно, что он направился во Львов.