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Ураган "Ирма" добрался до материковой части штата Флорида, к югу от города Нейплс. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Без света остаются более 3 млн домов домохозяйств.

"Ирма" обрушилась на остров Марко у западного побережья Флориды со скоростью ветра до 192 км/ч, но с тех пор ураган ослаб, и ему была присвоена более низкая, вторая категория.

Более 3 миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.

Ураган "Ирма" затопил центр Майами и угрожает Сент-Питерсбергу Пока известно о трех погибших в результате стихийного бедствия.

В своем последнем обновлении в 3:00 по Гринвичу в понедельник Национальный центр ураганов США заявил, что скорость ветра в урагане "Ирма" сейчас достигает 160 км/ч.

По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, к понедельнику ожидается, что скорость урагана "Ирма" еще снизится и он станет тропическим штормом.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 28 человек.

Власти штата Флорида на выходных распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить федеральные средства на помощь пострадавшим от стихии в штате Флорида.

Он назвал ураган "великим монстром" и выразил благодарность сотрудникам федеральных агентств, участвующим в борьбе со стихией, и пообещал, что очень скоро сам отправится в терпящий бедствие штат.

"Возможно, нам повезло, что ураган пошел на запад, и это, возможно, сделало его не столь разрушительным, но мы посмотрим, что будет дальше в течение следующих пяти или шести часов", - добавил Трамп.

Где сейчас "Ирма"?

Ураган ударил по острову Марко в 15.35 по местному времени (19.35 по Гринвичу).

В центре города Нейплс произошло наводнение, но считается, что это пресная вода.

На улицах никого нет и обстановка спокойная, но ожидается, что ураган доберется сюда позже.

Сейчас "Ирма" в 80 км от района Тампа-Бэй с населением около трех миллионов человек. С 1921 года этот регион не терпел бедствий от крупных ураганов.

Ураган теряет силу, максимально устойчивая скорость ветра - до 160 км/ч.

По данным Национального центра ураганов, хотя сила стихии ослабевает, как минимум до понедельника стоит опасаться урагана.

Ураган должен стать тропическим штормом, когда достигнет севера Флориды и юга Джорджии.

Ураган "Ирма" стал самым мощным тропическим ураганом на атлантическом побережье США за десятилетие.

Он причинил огромные разрушения на территории нескольких островных государств Карибского бассейна:

Куба: о жертвах не сообщается, хотя власти упоминали о значительном ущербе. По всей Гаване отключено электричество.

Сен-Мартен и Сен-Бартелеми: 60% всех жилищ на острове Сен-Мартен, разделенном на две части между Францией и Нидерландами, непригодны для жизни, заявили французские власти. На французской части острова погибли девять человек, семь человек пропали без вести. На голландской территории острова погибли четыре человека.

Теркс и Кайкос, британская заморская территория: значительные разрушения

Антигуа и Барбуда: 95% зданий этого небольшого острова разрушены; премьер-министр Гастон Браун сообщил, что восстановление обойдется в 100 млн долларов. Погиб один человек.

Ангилья: значительные разрушения, погиб один человек

Пуэрто-Рико: Более 6 тысяч жителей этой американской территории укрываются в убежищах и многие остались без электричества. Погибли не менее трех человек.

Британские Виргинские острова: погибли пять человек, серьезные разрушения

Виргинские острова США: погибли четыре человека, значительно повреждены объекты инфраструктуры

Гаити и Доминиканская Республика: разрушения сравнительно незначительны

Что известно об ураганах "Хосе" и "Катя"?

Ураган "Хосе", который следовал за ураганом "Ирма", имеет четвертую категорию и скорость ветра по его периметру достигает 190 км в час.

Первоначально он угрожал тем же территориям, по которым ударил ураган "Ирма", но к настоящему времени он отклонился к северу в сторону открытого океана.

Острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда, жители которых были эвакуированы, избежали удара этого урагана.

Ураган "Катя", который возник в Мексиканском заливе, имеет первую категорию тропического шторма.

Он ударил по мексиканскому штату Веракруз вечером в пятницу, а затем превратился в тропический антициклон.