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Полиция Лондона назвала новый метод борьбы с террористами, въезжающими в людей на автомобилях, сообщает The Times.

В британской полиции предложили использовать сеть с вольфрамовыми шипами под названием Talon. Предполагается, что сеть будет укладываться на дороге перед автомобилем, а во время наезда шипы будут впиваться в колеса и не давать им крутиться.

"Это оборудование, безусловно, может спасти несколько жизней", — заявили в полиции.

17 августа автомобиль въехал в толпу людей на улице Рамбла в Барселоне.