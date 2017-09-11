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Полиция Лондона придумала новый способ борьбы с террористами

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В мире | 11 сентября 2017 года, 08:43

Полиция Лондона назвала новый метод борьбы с террористами, въезжающими в людей на автомобилях, сообщает The Times.

В британской полиции предложили использовать сеть с вольфрамовыми шипами под названием Talon. Предполагается, что сеть будет укладываться на дороге перед автомобилем, а во время наезда шипы будут впиваться в колеса и не давать им крутиться.

"Это оборудование, безусловно, может спасти несколько жизней", — заявили в полиции.

17 августа автомобиль въехал в толпу людей на улице Рамбла в Барселоне.

Источник: Lenta.ru
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