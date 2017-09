В мире |

Центральные улицы Майами оказались под водой из-за урагана "Ирма", обрушившегося на штат Флорида. Порывы ветра достигают 200 километров в час, передает Associated Press. Энергетическая компания FPL сообщила, что на всей территории штата из-за стихии без электричества остались более трех миллионов человек.

Пользователи сети выкладывают кадры происходящего в Майами.

The Scene In Downtown Miami pic.twitter.com/Uq6F5SDD1c

WATCH: Floodwaters flow down street in Miami, which largely evacuated ahead of the approach of Hurricane #Irma: https://t.co/wosa4dypcq pic.twitter.com/1djgfc045T