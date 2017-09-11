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Представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинсоне сообщила об аресте гражданина России, задержанного в нетрезвом состоянии после незаконного пересечения литовско-российской границы, передает "Интерфакс".

Сотрудники Роцишкской заставы Пагегяйского соединения Службы охраны госграницы Литвы задержали россиянина на территории Литвы рано утром в субботу, когда он переплыл реку Шяшупе.

Отмечается, что у него не было при себе документов, литовским пограничникам он представился сотрудником российской погранслужбы.

Он арестован на месяц.