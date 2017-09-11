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В администрации президента США Дональда Трапма рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Politico.

Точные параметры ядерных бомб, предназначенных для установки в головные части ракет для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются. Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности, развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным ядерным оружием США являются бомбы переменной мощности B61, которые, согласно планам Пентагона, останутся на вооружении страны минимум до 2025 года.