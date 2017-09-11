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Бывший глава Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен отправиться в поездку по всем регионам Украины. Об этом он заявил журналистам во Львове, передает «Украинская правда».

«Я собираюсь проехать по всем регионам Украины и объединяться с разными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы — демократии и отсутствии диктата олигархов», — заявил политик.

Он добавил, что будет через суд добиваться возвращения ему украинского гражданства.

Комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что силовой прорыв Саакашвили через границу с Польшей был преступлением, политик заявил, что «преступлением было лишение гражданства, нарушение Конституции Украины, подделка моей подписи».