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Саакашвили собрался в турне по регионам Украины (2)

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В мире | 11 сентября 2017 года, 17:09

Бывший глава Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен отправиться в поездку по всем регионам Украины. Об этом он заявил журналистам во Львове, передает «Украинская правда».

«Я собираюсь проехать по всем регионам Украины и объединяться с разными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы — демократии и отсутствии диктата олигархов», — заявил политик.

Он добавил, что будет через суд добиваться возвращения ему украинского гражданства.

Комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что силовой прорыв Саакашвили через границу с Польшей был преступлением, политик заявил, что «преступлением было лишение гражданства, нарушение Конституции Украины, подделка моей подписи».

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
А в чём прооблема54 минуты назад
Взять и выдать его Грузии?
1
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СБУ6 минут назад
Поймать не могут украинские спецслужбы!
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