Во время презентации Xiaomi Mi Mix 2 компания отпустила шутку в адрес Samsung и Apple. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником TechReels.

Did @xiaomi just mocked @SamsungMobile #S8 and @Apple #iPhone8 with their #MiMix2 in #MiMix2launch ahead of #iPhone launch event?? pic.twitter.com/a0cCvMYt2T