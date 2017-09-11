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Во время презентации Xiaomi Mi Mix 2 компания отпустила шутку в адрес Samsung и Apple. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником TechReels.

На одном из слайдов компания показала смартфоны в виде лиц пользователей, волосы и борода которых символизируют рамки вокруг дисплея. Тем самым в компании попытались продемонстрировать, что у их нового смартфона практически нет рамок.

При этом стоит отметить, что новый iPhone еще не был анонсирован. Его презентация состоится во вторник, 12 сентября. По предварительной информации, смартфон получит новый дизайн с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, занимающим практически всю фронтальную панель. Также его оснастят сканером лица вместо Touch ID.

10 сентября стало известно, что Apple представит три аппарата: iPhone 8, 8 Plus и X. Первые два устройства не будут сильно отличаться от iPhone 7 — они получат новое «железо», корпус из стекла и беспроводную зарядку. Кроме новых iPhone, на пресс-конференции планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ об iOS 11.