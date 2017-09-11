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Испанская организация по защите данных оштрафовала Facebook на €1,2 млн за сбор персональных данных пользователей без соответствующего информирования. Об этом сообщает The Telegraph.

В организации уточнили, что Facebook не оповещал пользователей о том, как будет использоваться собранная о них информация (идеология, пол, хобби, религиозные предпочтения).

«Политика конфиденциальности Facebook содержит общую и неясную терминологию. Агентство считает, что Facebook не обеспечивает необходимого уровня ознакомления пользователей с их политикой», — заявил испанский регулятор.

Также стало известно, что социальная сеть хранила данные об удаленных пользователях более 17 месяцев.

Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Google на более чем €1 млрд.