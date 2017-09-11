Испания оштрафовала Facebook на миллион евро
В мире | 11 сентября 2017 года, 19:40
Испанская организация по защите данных оштрафовала Facebook на €1,2 млн за сбор персональных данных пользователей без соответствующего информирования. Об этом сообщает The Telegraph.
В организации уточнили, что Facebook не оповещал пользователей о том, как будет использоваться собранная о них информация (идеология, пол, хобби, религиозные предпочтения).
«Политика конфиденциальности Facebook содержит общую и неясную терминологию. Агентство считает, что Facebook не обеспечивает необходимого уровня ознакомления пользователей с их политикой», — заявил испанский регулятор.
Также стало известно, что социальная сеть хранила данные об удаленных пользователях более 17 месяцев.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Google на более чем €1 млрд.
Источник: Газета.ru