В мире |

Американская актриса Белла Торн прогулялась по Нью-Йорку в короткой розовой толстовке, обнажающей половину груди. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет Daily Mail.

Тело артистки было посыпано розовыми блестками. В объектив попал момент, когда грудь Торн обнажилась полностью, из кадров сделали GIF-изображение.

Пост появился в Twitter-аккаунте celebritygifs.

19-летняя Белла Торн прославилась ролью в сериале канала Disney «Танцевальная лихорадка». Она также снималась в таких проектах, как «Взлом», «Грязные мокрые деньги», «Держись, Чарли!», «Простушка» и «Популярна и влюблена».