Посыпанная блестками обнаженная грудь звезды Disney попала на видео
В мире | 11 сентября 2017 года, 19:24
Американская актриса Белла Торн прогулялась по Нью-Йорку в короткой розовой толстовке, обнажающей половину груди. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет Daily Mail.
Тело артистки было посыпано розовыми блестками. В объектив попал момент, когда грудь Торн обнажилась полностью, из кадров сделали GIF-изображение.
Bella Thorne puffy nip slip#BellaThorne #nipslip pic.twitter.com/4xZ9XeLraj— celebritygifs (@cegifs) 11 сентября 2017 г.
Пост появился в Twitter-аккаунте celebritygifs.
19-летняя Белла Торн прославилась ролью в сериале канала Disney «Танцевальная лихорадка». Она также снималась в таких проектах, как «Взлом», «Грязные мокрые деньги», «Держись, Чарли!», «Простушка» и «Популярна и влюблена».
Источник: Lenta.ru