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Совет безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи в связи с проведенным этой страной очередным ядерным испытанием. Подготовленный делегацией США документ получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Резолюция предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ ограничивает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля.

В тексте прописаны и другие меры. Так, резолюция уполномочила страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление МИД страны, в котором ведомство пообещало Соединенным Штатам "ущерб и страдания" в случае принятия новых санкций против Пхеньяна. В МИД также подчеркнули, что давление со стороны Вашингтона вошло в "абсолютно безрассудную фазу".

Источник: newsru.com