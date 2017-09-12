Госдолг США впервые превысил 20 трлн долларов (8)
В мире | 12 сентября 2017 года, 09:30
Долг правительства США впервые превысил 20 трлн долларов, сообщает Business Insider.
Сумма задолженности сохранялась с марта 2017 года благодаря потолку долга. Поскольку предел был установлен в марте, казначейство использовало так называемые "чрезвычайные меры", чтобы удерживать долг на отметке примерно 19,84 трлн долларов.
В свою очередь, внешний государственный долг Латвии составляет 7,8 млрд евро.
Истосник: gazeta.ru
Долги то отдавать, как-то не демократично.