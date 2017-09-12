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Долг правительства США впервые превысил 20 трлн долларов, сообщает Business Insider.

Сумма задолженности сохранялась с марта 2017 года благодаря потолку долга. Поскольку предел был установлен в марте, казначейство использовало так называемые "чрезвычайные меры", чтобы удерживать долг на отметке примерно 19,84 трлн долларов.

В свою очередь, внешний государственный долг Латвии составляет 7,8 млрд евро.

Истосник: gazeta.ru