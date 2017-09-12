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Госдолг США впервые превысил 20 трлн долларов (8)

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В мире | 12 сентября 2017 года, 09:30

Долг правительства США впервые превысил 20 трлн долларов, сообщает Business Insider.

Сумма задолженности сохранялась с марта 2017 года благодаря потолку долга. Поскольку предел был установлен в марте, казначейство использовало так называемые "чрезвычайные меры", чтобы удерживать долг на отметке примерно 19,84 трлн долларов.

В свою очередь, внешний государственный долг Латвии составляет 7,8 млрд евро.

Истосник: gazeta.ru

Комментарии 8
Ну2 часа назад
Теперь уж точно, ына будут бомбить, вв надежде, что Россия и Китай подтянутся.
Долги то отдавать, как-то не демократично.
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Dmitrij Sauka2 часа назад
Великая страна. Что еще сказать. Вот кому вся эта война и нужна , вот что они и получили свои ураганы.
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Nikita Nevdah11 минут назад
У меня вопрос а кому все должны? У большинства стран с куда большей промышленностью чем лв есть внешний гос. Долг? Кому должны? Юпитеру?
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